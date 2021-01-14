شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع ”الخليج 365” : 77.6% من شكاوى فواتير المياه بسبب "القراءات التقديرية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع أجرته "اليوم" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بعنوان "في تقديرك ماهي أسباب شكاوى فواتيرالمياه؟" ، أن أعلى نسبة من المشاركين اختاروا "القراءات التقديرية للعدادات" بنسبة 77.6% بينما اختار أخرون "مشاكل تقنية" بنسبة 18.6، وفي الأخير يعتقد 3.8% أن شكاوى فواتيرالمياه بسبب "أخطاء غير مقصودة".

وكانت دعت جمعية حماية المستهلك جميع المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني، على الرابط https://www.smartsurvey.co.uk/s/nwabills/

وأوضحت أنه انطلاقا من حرص الجمعية على العناية بحقوق المستهلك تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.