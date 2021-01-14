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استطلاع ”الخليج 365” : 77.6% من شكاوى فواتير المياه بسبب "القراءات التقديرية"

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الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع أجرته "اليوم" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بعنوان "في تقديرك ماهي أسباب شكاوى فواتيرالمياه؟" ، أن أعلى نسبة من المشاركين اختاروا "القراءات التقديرية للعدادات" بنسبة 77.6% بينما اختار أخرون "مشاكل تقنية" بنسبة 18.6، وفي الأخير يعتقد 3.8% أن شكاوى فواتيرالمياه بسبب "أخطاء غير مقصودة".

وكانت دعت جمعية حماية المستهلك جميع المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني، على الرابط https://www.smartsurvey.co.uk/s/nwabills/

وأوضحت أنه انطلاقا من حرص الجمعية على العناية بحقوق المستهلك تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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