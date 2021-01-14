شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تنصح مواطنيها بالتخلي عن السفر غير الضروري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشد رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني المواطنين في بلاده الاستغناء عن السفر غير الضروري في ظل الأنواع الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "إذا لم تكن مضطرا لذلك لضرورة، فإنه يتوجب عليك ألا تسافر في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن جميع الحالات المعروفة مؤخرا التي ثبت إصابتها بالأنواع المتحورة الجديدة من كورونا تم جلبها من قبل مسافرين إلى ألمانيا.

وأضاف أنه لا يمكنه حتى الآن تقدير مدى تأثير هذه الأنواع المتحورة على الوضع في ألمانيا، وقال: " لكن يمكن أن تنتشر هنا أيضًا وتؤدي إلى المزيد من الحالات في وقت أقل"، لافتا إلى أن هناك احتمالية أن يسوء الوضع، وأكد أنه لهذا السبب يكون من المهم الالتزام المستمر بالتدابير وإجراءات الوقاية.