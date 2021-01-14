شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية لـ الخليج 365: اللقاحات في الشرقية تجاوزت 40 ألفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي لـ«الخليج 365» أن عدد من تلقى اللقاحات في المنطقة الشرقية تجاوز ٤٠ ألفا. وأضاف العريفي أن المركز المخصص لتلقي اللقاحات بالمنطقة الشرقية (معارض الظهران) يستقبل يوميا ٤٥٠٠ مراجع لتلقي اللقاحات، وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز للقاح بالأحساء خلال هذا الشهر كما سيتوالى افتتاح مراكز قادمة في مناطق متعددة بالمملكة، وكميات اللقاحات القادمة مستمرة.