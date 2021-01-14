شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتوطين تقنيات تشخيص أمراض السرطان وأمراض الدم في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن خططها لتوطين أحدث الحلول الدوائية والطبية وقعت شركة سدير للأدوية «سدير فارما» مذكرة تفاهم مع شركة «بي جي آي» الصينية بهدف الاستثمار في مجال تشخيص مرضى السرطان وأمراض الدم وتوطين صناعتها داخل المملكة إضافة لعدد من الاختبارات التشخيصية الأخرى التي ستخدم شريحة كبيرة من المستفيدين وما يصاحبها من تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها لهذا النوع من الصناعة، إذ أقيمت مراسم حفل التوقيع يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية من وزارة الصحة، وزارة الاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، جامعة الملك سعود والسفارة الصينية في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن نطاق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها شركة سدير فارما لتطوير خدماتها التي ستضمن أعلى معايير الرعاية الصحية الشاملة المقدمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم في منصة واحدة.

وأكد الدكتور وائل كعوش، رئيس مجلس إدارة شركة سدير فارما، أن هذا التعاون يأتي بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن التركيز على زيادة توطين المنتجات المتعلقة بالرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي في مختلف التخصصات وكذلك تحسين سلسلة التوريد الطبية. كما أكد أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على جميع الأطراف وترتقي بصناعة أدوات التشخيص في المملكة إلى مستوى عالٍ. ويأتي هذا الاتفاق لتعزيز امدادات أدوات التشخيص والكواشف مما يساعد ويسرع في تشخيص المرضى ويساعد في كثير من الحالات على تحديد أفضل خيار علاجي للمريض.

وأشار الدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لشركة BGI إلى الشراكة التاريخية بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال جائحة كوفيد-19 إذ أنشأت BGI بالاشتراك مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية 6 مختبرات طبية في 5 مدن في جميع أنحاء المملكة مجهزة بأحدث التقنيات ووظفت 500 فني يعملون بشكل متواصل للكشف عن حالات كورونا في المملكة. كما ذكروا أن هذا التعاون هو ترجمة لهذه العلاقة طويلة الأمد، مشيرين للدعم الكبير الذي تلقته BGI من حكومة المملكة العربية السعودية.

تعتبر شركة سدير للأدوية من المشاريع الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية عالية التقنية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، إذ أنشأت الشركة أول موقع تصنيع متخصص في الأدوية المضادة للسرطان للاستخدام الفموي أو الوريدي. ويعتبر هذا المشروع حجر الزاوية في تأمين الاحتياجات المتزايدة للصناعة الدوائية التي تعاني من نقص متكرر في توافر الخيارات العلاجية. كما تأسست شركة BGI في عام 1999 بهدف التطوير والابتكار في علم الجينوم وعلوم الحياة، بما يتوافق مع البروتوكولات الأخلاقية ويوفر أحدث الأدوات والتقنيات والدعم الفني والحلول لتسريع نقل الصناعة للتقنيات الجينية والثورة نحو الطب الدقيق والارتقاء بالرعاية الصحية عن طريق توظيف التقنية لما فيه صالح البشرية.