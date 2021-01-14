شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة: استكمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفّرة للطاقة.

ويسهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%, وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار, وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة, من خلال استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.