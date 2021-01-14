يتواجدون بإيران.. “الخارجية الأمريكية”: مكافآت تصل لـ52 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء

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أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافآت تصل في مجموعها، لـ 52 مليون دولار، عند الإدلاء بمعلومات عن مطلوبين من تنظيم القاعدة، تظن الولايات المتحدة أنهم موجودون بإيران.

وأوضح البرنامج أن مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري والذي وصفته بأنه حليف الحرس الثوري الإيراني، تصل إلى 25 مليون دولار.

فيما رصد البرنامج مكافأة الـ10 ملايين دولار للإدلاء عن أحد كبار مسيري تنظيم القاعدة، ويدعى ياسين السوري، والذي تعتقد الإدارة الأمريكية أنه موجود في إيران ويشرف على تحركات كبار عناصر التنظيم، أو القيادي في التنظيم سيف العدل، الذي تعتقد السلطات الأمريكية أيضًا أنه في طهران.

فيما عرضت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي محمد أباتي، المعروف بعبد الرحمن المغربي، والذي ترى السلطات الأمريكية أن السلطات الإيرانية تسمح له بالعمل من أراضيها.

Source akhbaar24.argaam

