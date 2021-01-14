عميل يشتكي ارتفاع أسعار تذاكر طيران “الخطوط السعودية”.. والشركة ترد

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ردت شركة الخطوط الجوية السعودية أمس (الأربعاء)، على عميل اشتكى ارتفاع أسعار تذاكر درجات الضيافة لبعض الرحلات.
وكان العميل قد ذكر، على حساب الشركة في موقع “تويتر”، أن سعر تذاكر درجات الضيافة لرحلات “الرياض وأبها” ارتفعت من 668 ريالا إلى 871 ريالا، كما حدث نفس الأمر للرحلات الخاصة بجدة وأبها، حيث ارتفعت من 487 ريالا إلى 598 ريالا، متسائلا عن السبب وتاريخ اعتماد هذه الأسعار الجديدة.
وأكدت الشركة أن أسعار الرحلات تختلف باختلاف الإمكانيات ودرجة الخدمة، مضيفة أنه عند الحجز المبكر يحصل العميل على أفضل الأسعار.
Source akhbaar24.argaam
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