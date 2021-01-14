بين السباقات وتضاريس الطبيعة.. مشاهد من “رالي داكار” 2021 (صور)

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يشهد رالي داكار 2021، الذي تستضيفه المملكة، تنوعا في الطبيعة والتضاريس التي تشكل تحديا أمام المتسابقين، وفي هذا التقرير نرصد أبرز مشاهد “داكار”، من سباقات ومشاهد طبيعية.

امتد مسار المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2021 أمس بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، إلا أن مسار المرحلة العاشرة اليوم الأربعاء (نيوم – العُلا) يخترق الجبال.

مشاهد من “رالي داكار” ومع بداية المرحلة العاشرة اليوم، تصدر الأمريكي ريكِي برابِك المرحلة في فئة الدراجات النارية، يليه خوان باريدا، في حين تراجع التشيلي إغناسيو كورنيخو للمرتبة الـ 11.

مشاهد من “رالي داكار”ويتكون المسار من بضع مقاطع رملية ستسمح للدرّاجين والسائقين بتسريع أدائهم، لكن مع الانتباه للملاحة لكيلا يتوهوا، إذ قد يكلفهم خطأ ملاحي واحد الكثير، خاصة مع تبقي يومين فقط على انتهاء الرالي.

مشاهد من “رالي داكار”وفي فئة السيارات، صعد يزيد الراجحي لصدارة المرحلة في ساعتها الأولى، وسط مطاردة ناصر العطية وبيتر هانسيل، ومنافسة محتدمة.

مشاهد من “رالي داكار”وفي داكار 2021، حضرت سيارات الماضي الكلاسيكية، على أرض العلا.

Source akhbaar24.argaam

