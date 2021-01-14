غرامة مالية 1.3 مليون ريال على 7 مخالفين لنظام السوق المالية بإحدى شركات التأمين

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أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمس (الأربعاء)، قراراً بإدانة عدد من المخالفين لنظام السوق المالية بإحدى شركات التأمين.
ويأتي القرار لعدم تنفيذ المخالفين لواجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة، إلى جانب عدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية في التقارير والقوائم المالية للشركة.
وتضمّن القرار إيقاع غرامة مالية بإجمالي 1.3 مليون ريال على 7 مخالفين، إضافةً إلى منعهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت ما بين 3- 5 سنوات.
Source akhbaar24.argaam
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