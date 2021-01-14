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دخل الفنان خالد سامي في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً، والتي بسببها تم نقله للمستشفى ووضعه في العناية المركزة.
وأوضحت زوجة خالد سامي أنه ما زال في العناية المركزة ولم يفق من الغيبوبة حتى الآن، داعية محبيه للدعاء له بالشفاء.
من جانبه، قال تركي نجل الفنان خالد سامي إن حالة والده لا تزال حرجة وغير مستقرة حتى الآن، معرباً عن شعوره بالقلق على حالة والده لكنه لم يفقد الأمل في تحسن حالته الصحية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وزوجته ونجله يدعوان محبيه للدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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