الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وزوجته ونجله يدعوان محبيه للدعاء له

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دخل الفنان خالد سامي في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً، والتي بسببها تم نقله للمستشفى ووضعه في العناية المركزة.

وأوضحت زوجة خالد سامي أنه ما زال في العناية المركزة ولم يفق من الغيبوبة حتى الآن، داعية محبيه للدعاء له بالشفاء.

من جانبه، قال تركي نجل الفنان خالد سامي إن حالة والده لا تزال حرجة وغير مستقرة حتى الآن، معرباً عن شعوره بالقلق على حالة والده لكنه لم يفقد الأمل في تحسن حالته الصحية.

Source akhbaar24.argaam

