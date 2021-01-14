شاهد.. ضبط مخالفي “الذوق العام” وعدم ارتداء الكمامة بمحايل عسير

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نفذت الجهات الأمنية في محافظة محايل عسير جولة تفتيش ميدانية بالشوارع والأسواق، لضبط مخالفي نظام الذوق العام والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا. وأظهر حساب “سناب الداخلية”، ضبط رجال الأمن عدداً من الأشخاص لارتدائهم ثياباً مخالفة للذوق العام، وتحرير مخالفات بحق آخرين لعدم ارتداء الكمامة الطبية أو لارتدائها بشكل غير صحيح. Source akhbaar24.argaam





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