كمين أوقع بها.. الإطاحة بطبيبة تُجري عمليات ترقيع بكارة وإجهاض بالطائف

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ضبطت الأجهزة الأمنية في الطائف، طبيبة وافدة تُجري عمليات إجهاض وترقيع بكارة داخل مجمع طبي خاص لا تتوفر فيه الاشتراطات الطبيبة والصحية.

وتشير التفاصيل إلى أن الزائر السري التابع لمديرية الشؤون الصحية في الطائف اتفق مع الطبيبة على تنفيذ عملية ترقيع بكارة مقابل 6 آلاف ريال، قبل أن تُباشر الجهات الأمنية الواقعة وتقبض على الطبيبة وتُحيلها للنيابة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية أيضاً وفقاً لـ”عكاظ”، على شخص آخر ينتمي لنفس جنسية الطبيبة، لاتهامه بتوريد الأدوية والمعدات المحظورة التي تُستخدم في عمليات الإجهاض وترقيع البكارة.

وبيّن المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه عثر بالمجمع الطبي الذي تجري فيه الطبيبة العمليات، مواد طبية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة منتهية الصلاحية، وأدوات للعمليات الجراحية، وتطعيمات للالتهاب الكبدي (ب).

Source akhbaar24.argaam

