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الأمير فيصل بن فرحان: ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول

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الرياض - محمد عبدالله - خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا، تعطِّل أي حلول لحل الأزمة السورية، وذلك خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: «التدخلات الإيرانية في المنطقة يجب أن تتوقف، وسلوك إيران يهدد استقرار المنطقة والعالم».

وأضاف: «ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول، وبحثنا سبل التوصل إلى حل للأزمة السورية مع التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في سوريا».

وتابع: «أكدت للافروف أهمية وقف التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون المنطقة»، فيما قال لافروف: «نتفق مع الشركاء السعوديين بأن السوريين وحدهم هم من يحدد مستقبلهم».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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