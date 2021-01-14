رئيس ديوان المظالم يتلقى أولى جرعة اللقاح المضاد لكورونا

تلقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد-١٩»، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض؛ وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأوضح ديوان المظالم، عبر موقعه الإلكتروني، أن الدكتور اليوسف رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ على ما يوليانه من اهتمام ورعاية؛ وذلك لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين من خلال الجهود التي بذلت لتسهيل الحصول عليه، وعلى رعايتهما الكريمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتهم.

كما وجه الدكتور اليوسف شكره وتقديره لمنسوبي وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما وفروه من خدمات طبية مهنية عالية المستوى والجودة، وعلى التنظيم المميز للمركز الذي يأتي امتدادًا لجهودهم المتواصلة التي أثبتت تميز الكادر الطبي السعودي في مواجهة هذه الجائحة للحد من انتشارها وحرصهم على تقديم خدماتهم الطبية بكل سهولة.

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