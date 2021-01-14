المرور: 6 تعليمات يجب الالتزام بها عند عبور الطريق

وجَّه المرور التنبيه إلى عدد من التعليمات يجب الالتزام بها عند عبور الطريق؛ وذلك من أجل عبور أمن للشخص ومرافقيه.

وذكر المرور، عبر حسابه على تويتر، أن هناك ستة من التعليمات يجب الالتزام بها عند عبور الطريق؛ هي:

1– اختيار مكان للعبور بحيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات.

2–ـ التأكد من خلو الطريق من المركبات.

3– يجب الانتباه إلى أن المركبات في الاتجاه الأبعد قد توقفت.

4– يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.

5– العبور من المسارات المخصصة للمشاة.

6– عدم ترك الأطفال يعبرون الطريق لوحدهم.

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