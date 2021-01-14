وزير الخارجية: الحوثيون يستخدمون زوارق إيرانية لتهديد التجارة الدولية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران)، تستخدم زوارق بتكنولوجيا إيرانية، لاستهداف السفن الموجودة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها تهدد الأمن العالمي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: «الحوثيون يستخدمون زوارق بتكنولوجيا إيرانية لاستهداف سفن في البحر الأحمر وهذا يهدد الأمن العالمي».

وأضاف: «ميليشيات الحوثي تعطل كل الحلول السياسية في اليمن، وأكدت للافروف أهمية وقف التدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون المنطقة».

وتابع: «ندعم التوصل إلى حل سياسي في اليمن، كما بحثنا سبل التوصل إلى حل للأزمة السورية مع التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في سوريا».

بينما أوضح وزير الخارجية الروسية أن بلاده تتفهم الموقف السعودي في ما يتعلق بتحركات إيران وبرنامجها الصاروخي، قائلًا: «نرحب بالموقف السعودي الداعي لتسوية الأزمة في اليمن بمشاركة كل الأطراف».

وواصل: «نتفق مع الشركاء السعوديين بأن السوريين وحدهم هم من يحدد مستقبلهم».

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