الجوازات السعودية: إصدار هوية مقيم شرط نقل الخدمات للعامل

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن إصدار هوية مقيم شرط لنقل الخدمات للعامل، مشيرةً إلى أن الجواز لا يغني عن الهوية.

وذكرت الجوازات، عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أن «التعليمات تشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من نقل الخدمات».

وقال أحد المقيمين في استفساره: «هل يمكن نقل خدمات عامل جديد بالجواز؟».

يُذكَر أن الجوازات أطلقت في 6 يناير الجاري، هوية مقيم الرقمية على تطبيق (أبشر) أفراد، التي تساهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية.

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