الأمير فيصل بن فرحان: تعاون السعودية وروسيا وراء استقرار أسواق النفط

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن التعاون مع روسيا، أسهم في استقرار أسواق النفط، وذلك خلال اجتماع جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: «نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+، وبحثنا ذات الاهتمام المشترك»، مضيفًا: «اجتماعات أوبك أسهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «التعاون مع روسيا أسهم في استقرار أسواق النفط.. المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجحنا في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن.. ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام في اليمن».

وتابع: «تصادف هذه السنة الـ95 منذ اعتراف روسيا بالمملكة العربية السعودية والسنة 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونتطلع أن نستفيد من هذه العلاقة لتنسيق المواقف وخدمة مصالح البلدين المشتركة».

وأكمل: «تباحثنا بشكل مكثف سبل تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وأهمها الاستثمار والتنمية وتبادل الخبرات التقنية بناءً على الزيارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى روسيا وزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة».

وأتم: «بحثنا مع الجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة».

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