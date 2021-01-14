اخبار السعوديه

مؤتمر مشترك لوزير الخارجية ونظيره الروسي.. ولافروف: رحبنا بقمة العلا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بحثا ملفات مشتركة في موسكو

يعقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء بينهما.

وقال لافروف: «رحبنا بقمة العلا في وما خرجت به من اتفاقيات، وبحثت مع وزير خارجية السعودية التطورات في المنطقة».

وأضاف: «نتعاون مع السعودية في عدة مجالات ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى المملكة، واتفقنا على احتضان السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي».

وتابع: «نؤيد تحديد الجهة المسؤولة عن تفجير مطار عدن في اليمن، كما ندعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كل الأطراف».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا