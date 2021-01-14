مؤتمر مشترك لوزير الخارجية ونظيره الروسي.. ولافروف: رحبنا بقمة العلا

يعقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو، عقب أول لقاء بينهما.

وقال لافروف: «رحبنا بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات، وبحثت مع وزير خارجية السعودية التطورات في المنطقة».

وأضاف: «نتعاون مع السعودية في عدة مجالات ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى المملكة، واتفقنا على احتضان السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي».

وتابع: «نؤيد تحديد الجهة المسؤولة عن تفجير مطار عدن في اليمن، كما ندعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كل الأطراف».