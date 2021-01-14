«التدريب التقني»: المقررات النظرية «عن بعد».. والعملية حضوريًا

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواصلة التدريب التقني خلال الفصل التدريبي الثاني وتقديم البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًا للمقررات العملية وفق التنظيمات والضوابط المطبقة.

وكانت وزارة التعليم حددت أمس الأربعاء، آلية الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر ما يلي:

ــ استمرار الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442هـ؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

ــ يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

ــ تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

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