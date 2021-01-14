شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مشروع "نبض الخبر" يدعم الحراك الثقافي بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تطوير الأحياء القديمة يحقق مستهدفات التطوير الشامل

• المنطقة زاخرة بالفرص الاستثمارية والثقافية الواعدة

• تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع وإشراكه فيها ضرورة

• نائب أمير الشرقية : تحفيز الاهتمام بالثقافة والفنون واحدة من مستهدفات "جودة الحياة"

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن تطوير الأحياء القديمة، وتحسينها، والارتقاء بها عمرانياً وثقافياً وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية فيها واحدة من مستهدفات التطوير الشامل، التي تسعى لها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وفق ما ورد في تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.

وبين سموه أن مشروع "نبض الخبر" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وعدد من الجهات الحكومية، يسهم في دعم الحراك الفني والثقافي في المنطقة الشرقية، كما أنه رافد من روافد تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه للإسهام في تطوير الأحياء القديمة ومرافقها، وتحويلها إلى أن تكون وحدات تحفز الأفراد للإبداع، واستثمار المواهب، ضرورة ملحة، لا سيما في ظل ما تشهده المملكة من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، واهتمام متزايد بتحفيز الاهتمام بالتراث والحرف اليدوية، وتنشيط للمبادرات الثقافية، وسعي مستمر لتحقيق مستهدفات جودة الحياة، وإيجاد ساحات عامة للأنشطة العامة، مؤكداً سموه أن المنطقة الشرقية زاخرة بالفرص الاستثمارية والثقافية الواعدة، وهذا المشروع باكورة انطلاقة مشروعات التطوير الشامل، التي سيلمس المواطن والمقيم والزائر للمنطقة أثرها بمشيئة الله قريباً، في ظل الدعم السخي والكريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله-، وفي ظل التكاملية التي تعمل بها الجهات الحكومية في المنطقة، لاستثمار المزايا النسبية التي تميز كل مدينة، مبيناً أن المبادرات بمشيئة الله ستتواصل لتشمل مواقع أخرى، تكون بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة القطاع غير الربحي فيها بإذن الله.

من جهته نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بمستهدفات مشروع "نبض الخبر" باعتباره مساهماً في تحقيق مستهدفات "جودة الحياة" ويعزز الاستفادة من المواقع القديمة وتنشيطها وتحويلها إلى ساحات للإبداع والمشاركة، وتحفز المواهب والقدرات الوطنية في مجالي الثقافة والفنون، وتسهم في تطويرها، ودمج الماضي بالحاضر، عبر فعاليات وبرامج ومبادرات تراعي مختلف فئات المجتمع، وتحول تلك المساحات إلى نقطة جذب لأهالي وزوار المنطقة، وتعزز مساهمة الفنون البصرية في تحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتستثمر لإبراز فنون العمارة والتصميم.

يشار أن مشروع "نبض الخبر" يمثل انطلاقة العمل التكاملي بين الجهات لتطوير المواقع المتاحة بالمنطقة الشرقية، ينطلق بالشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، ووزارة السياحة، وعدد من البرامج منها برنامج جودة الحياة.