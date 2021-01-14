هيئة «حقوق الإنسان»:10 خدمات إلكترونية للمستخدمين

عددت هيئة حقوق الإنسان، مزايا الخدمات الإلكترونية التي تقدمها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي، «إنفوجراف» مصحوب بتغريدة جاء فيها «من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لهيئة حقوق الإنسان يمكنكم التقدم بشكوى أو بلاغ، أو طلب تدريب تعاوني وغيرها من الخدمات»

الخدمات الإلكترونية

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتوفرها للمستخدمين من خلال منصة خدماتها الإلكترونية، وهي كالتالي:

- تقديم شكوى أو بلاغ.

- إبداء الرأي في صكوك الدولة.

- إعداد تقارير المملكة.

- مراجعة نظام قائم.

- طلب المشاركة في تنظيم مؤتمر أو ندوة أو دورة تدريبية.

- طلب تدريب ميداني – تعاوني.

- طلب محاضرة توعوية.

- طلب ركن توعوي.

- طلب النشرات والمجلات والمطبوعات التوعوية.

- إبداء الرأي حول مشاريع الإعلانات والأدلة الاسترشادية والاستراتيجيات الأقليمية والدولية.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أنه يمكن الوصول لهده الخدمات من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

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