«فلكية جدة»: هلال جمادى الآخرة يرى بسهولة في سماء السعودية مساء الخميس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بعد غروب شمس اليوم الخميس، بسماء السعودية والوطن العربي، هلال شهر جمادى الآخرة، مشيرة إلى أنه يشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة- عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس على الأرض والساقط على القمر.

وأشار إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران أمس الأربعاء عند الساعة (08:00) صباحا بتوقيت السعودية، منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة، ويوما بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب إثناء دورانه حول الأرض، مضيفا أنه بمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

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