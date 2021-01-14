مؤسسة «التقاعد» تعلن مواعيد صرف معاشات يناير وفبراير ومارس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١.

ونشرت المؤسسة- عبر حسابها على تويتر- جدولًا بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أنه سيتم صرف المعاشات يوم 25 من شهور يناير وفبراير ومارس.

من جهة أخرى، وقعت مؤسسة التقاعد مذكرة تفاهم لاعتماد منتج (إبراق) المحلي للمراسلة الفورية، وذلك حماية لبيانات العملاء وسرية المعلومات.

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