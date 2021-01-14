الجمارك السعودية: استيراد المركبات القديمة مشروط بـ«أثرية للاقتناء»

أوضحت الجمارك، أنه يسمح باستيراد السيارات القديمة (الأثرية) التي يتجاوز عمرها الـ30 عاما بشرط أن يكتب في البطاقة الجمركية «أثرية للاقتناء»، وذلك للاقتناء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن آخر سنة صنع للمركبات العادية يسمح بدخولها للمملكة هي 2016م.

وذكر حساب «اسأل الجمارك»، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه «يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويدون في البطاقة الجمركية عبارة أثرية للاقتناء». مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية لاستيراد المركبات هي 5%.

وأضافت الجمارك، أنه بالنسبة للمركبات العادية فإن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها للمملكة هي 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

جاء ذلك ردًا على استفسار مفاده: أرغب في استيراد سيارة من الأردن موديل ١٩٨٩ هل يمكن ذلك؟

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