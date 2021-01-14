السعودية اليوم / مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.. وجهة مثالية للأنشطة البحرية



الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

تمتلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عدة مقومات جعلتها واحدة من أجمل الوجهات السياحية في موسم شتاء

"شاطئ يام " بحي البيلسان، هو أحد الوجهات المميزة في المدينة، وهو عبارة عن منطقة سباحة بعمق مناسب، تحيط به الشعاب المرجانية حيث يعد مكاناً مناسباً لهواة ركوب الأمواج الشراعية، فيما تجد العائلات فيه مكاناً مناسباً للاسترخاء تحت المظلات المصنوعة من القش، كما تتوفر قوارب وتجديف للإيجار، فيما تصطف شاحنات المأكولات الحديثة على ضفاف الشاطئ، الذي لا يبعد كثيرًا عن المنتزه العائم للألعاب المائية على المارينا.

الرحلات البحرية في المدينة لها رونق خاص، حيث تعد المدينة وجهة ممتعة إذا كنت ترغب الإبحار أو تفضّل الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية القريبة من سطح المياه، كما يمكنك استئجار القوارب في المارينا، بدءًا بالرحلات البحرية التي تستغرق 30 دقيقة وصولاً إلى مغامرات صيد الأسماك طوال اليوم في المياه التي تستضيف سنويًا بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي.

ملعب الجولف هو أحد الوجهات الرائعة كذلك في المدينة، حيث يعد ملعب المروج أحد أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط وهو موقع البطولة السعودية الدولية للجولف، وبإمكانك زيارة الملعب والقيام بتجربة هذه

ولا يكتمل جمال التجربة السياحية في المدينة الاقتصادية دون زيارة متنزه الشاطئ مساءً ، وذلك كتقليد متعارف عليه للسكان والسياح على حد سواء. إذ يمكنك استئجار دراجة أو التنزه مشياً أثناء استمتاعك بإطلالة البحر الأحمر الساحرة.

وتوفر المنطقة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي، غالبيتها ذات جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء الطلق.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة محلية، لتقديم ما يزيد عن 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين، لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.

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14:24ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستمتلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عدة مقومات جعلتها واحدة من أجمل الوجهات السياحية في موسم شتاء السعودية ، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، حيث تتميز بكونها مدينة حديثة ووجهة مثالية لممارسة الأنشطة البحرية."شاطئ يام " بحي البيلسان، هو أحد الوجهات المميزة في المدينة، وهو عبارة عن منطقة سباحة بعمق مناسب، تحيط به الشعاب المرجانية حيث يعد مكاناً مناسباً لهواة ركوب الأمواج الشراعية، فيما تجد العائلات فيه مكاناً مناسباً للاسترخاء تحت المظلات المصنوعة من القش، كما تتوفر قوارب وتجديف للإيجار، فيما تصطف شاحنات المأكولات الحديثة على ضفاف الشاطئ، الذي لا يبعد كثيرًا عن المنتزه العائم للألعاب المائية على المارينا.الرحلات البحرية في المدينة لها رونق خاص، حيث تعد المدينة وجهة ممتعة إذا كنت ترغب الإبحار أو تفضّل الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية القريبة من سطح المياه، كما يمكنك استئجار القوارب في المارينا، بدءًا بالرحلات البحرية التي تستغرق 30 دقيقة وصولاً إلى مغامرات صيد الأسماك طوال اليوم في المياه التي تستضيف سنويًا بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي.ملعب الجولف هو أحد الوجهات الرائعة كذلك في المدينة، حيث يعد ملعب المروج أحد أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط وهو موقع البطولة السعودية الدولية للجولف، وبإمكانك زيارة الملعب والقيام بتجربة هذه الرياضة المريحة للأعصاب.ولا يكتمل جمال التجربة السياحية في المدينة الاقتصادية دون زيارة متنزه الشاطئ مساءً ، وذلك كتقليد متعارف عليه للسكان والسياح على حد سواء. إذ يمكنك استئجار دراجة أو التنزه مشياً أثناء استمتاعك بإطلالة البحر الأحمر الساحرة.وتوفر المنطقة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي، غالبيتها ذات جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء الطلق.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت موسم "الشتاء حولك" في أكثر من 17 وجهة محلية، لتقديم ما يزيد عن 300 باقة وتجربة سياحية، من خلال أكثر من 200 شركة من منظمي الرحلات والمشغلين السياحيين، لاكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع جغرافي ومناخي جاذب خلال فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.// انتهى //14:24ت م0059

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