السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تستكمل المرحلة الأولى من مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية



المدينة المنورة 01 جمادى الآخر 1442هـ الموافق 14 يناير 2021م واس

أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفّرة للطاقة.

ويسهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%, وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار, وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة, من خلال استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

// انتهى //

14:24ت م

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