السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 15 عملية في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في المكلا



المكلا 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وقام الفريق الطبي للمركز في اليوم الرابع من الحملة بإجراء 15 عملية جراحية، منها 7 جراحات في المسالك البولية و 8 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 31 فردا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

//انتهى//

13:59ت م

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