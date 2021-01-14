

جيزان 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي.

وتسلم سمو نائب أمير جازان في مستهل اللقاء التقرير السنوي للفرع للعام المنصرم، مستمعاً لشرح مفصل عن ما احتواه من مشاريع الإسكان بالمنطقة والتي تجاوز عددها 41.518 منتجاً حتى نهاية العام 2020م، تمثل جميع برامج ومبادرات وزارة الإسكان التي تشمل منتجات "الأراضي المطورة، والفلل السكنية الجاهزة، ومنتجات البيع على الخارطة، والإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، والشراء المباشر من السوق، والبناء الذاتي".

وأكد سموه أهمية الأعمال والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن بجميع مناطق وطننا العزيز، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يضمن توفير السكن المناسب لأهالي المنطقة وفق برامج ومبادرات وزارة الإسكان بما يحقق رغبات المستفيدين ويمكنهم من تملك المسكن الأول، منوهاً بما تجده منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

// انتهى //

13:41ت م

0052





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.