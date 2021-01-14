السعودية اليوم / العراق لم يسجل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة



بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة

وأفاد عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في بيان صحفي اليوم بأن الموقف الوبائي في العراق إيجابي, وهناك انحسار واضح للوباء وارتفاع كبير في نسب التشافي وتراجع واضح في معدل الوفيات اليومية.

و حذر خلاطي من التراخي في إجراءات مواجهة الوباء, مما قد يؤدي إلى تعرض العراق لموجة جديدة ,مؤكدًا أن العراق لم يشهد مثل هذه الموجة إلى الأن.

// انتهى //

13:16ت م

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بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي عدم تسجيل أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة في العراق.وأفاد عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في بيان صحفي اليوم بأن الموقف الوبائي في العراق إيجابي, وهناك انحسار واضح للوباء وارتفاع كبير في نسب التشافي وتراجع واضح في معدل الوفيات اليومية.و حذر خلاطي من التراخي في إجراءات مواجهة الوباء, مما قد يؤدي إلى تعرض العراق لموجة جديدة ,مؤكدًا أن العراق لم يشهد مثل هذه الموجة إلى الأن.// انتهى //13:16ت م0048

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