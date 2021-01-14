

نيودلهي 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت الهند 16946 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارةُ الصحة الهندية اليوم أنّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.512.093 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 151.727 وفاة.

// انتهى //

13:05ت م

0047



نيودلهي 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت الهند 16946 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و198 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارةُ الصحة الهندية اليوم أنّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.512.093 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 151.727 وفاة.// انتهى //13:05ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 16946 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.