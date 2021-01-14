

القاهرة 1 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

أغلقت سلطات ميناء الإسكندرية بوغازي الإسكندرية والدخيلة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوي، وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج .

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين فى تصريح له اليوم إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر ببعضها، أو بأرصفة الميناء، وسلامة الأرواح والملاحة بالمسطح المائي للميناء مشيرا إلى أن حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم .

وعلى صعيد متصل أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس اليوم حركة دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط، حيث توقفت حركة الملاحة لاستمرار سوء الأحوال الجوية وذلك في بداية نوة "الغطاس".

//انتهى//

12:55ت م

0045





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.