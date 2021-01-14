السعودية اليوم / اليابان تسجل 6611 إصابة بكورونا



طوكيو 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجّلت اليابان 6611 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارةُ الصحة اليابانية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 307025 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4290 وفاةً.

// انتهى //

12:52ت م

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طوكيو 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجّلت اليابان 6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و101 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارةُ الصحة اليابانية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 307025 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 4290 وفاةً.// انتهى //12:52ت م0043

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