السعودية اليوم / أكثر من 11 ألف مستفيد من برامج خدمة المجتمع بجامعة الجوف خلال الفصل الدراسي الأول



سكاكا 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

قدمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف عدداً من المبادرات المجتمعية عبر 93 برنامجاً خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ ، شملت مختلف المجالات العلمية والمعرفية التحق بها 11898 متدرباً .

وشملت مبادرة التثقيف الزراعي والبيئي 17 برنامجاً لـ 3454 مزارعا ، فيما استفاد 9163 متدرباً ومتدربة من 17 برنامجاً ضمن مبادرة التثقيف الإلكتروني المجتمعي، و 16 برنامجاً ضمن مبادرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة استهدفت 2519 متدرباً ومتدربة، وتزامناً مع اليوم الوطني الـ 90 نفذت العمادة برامج ودورات تدريبية بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة استفاد منها 2685 متدرباً ومتدربة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل استفاد 1145 متدرباً ومتدربة من 14 برنامجاً، فيما تم تنفيذ 3 برامج تدريبية بالتعاون مع كلية الطب تفاعلاً مع اليوم العالمي لهشاشة العظام والتوعية بسرطان الثدي والتوعية بسرطان البروستات استفاد منها 218 متدرباً ومتدربة، وندوة علمية بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والمعلومات بمناسبة اليوم العالمي لأمن الحاسوب لـ 202 مستفيد، إضافة إلى برنامج بالتعاون مع وحدة المسؤولية المجتمعية بالجامعة تفاعلاً مع اليوم العالمي للتطوع استفاد منه 127 متدرباً ومتدربة.

ونفذت العمادة بالتعاون مع عمادة السنة الأولى المشتركة برنامج أساسيات اللغة الصينية للمرة الثانية لمدة شهر بواقع 60 ساعة تدريبية للمهتمين من أفراد المجتمع والمعلمين والمعلمات.

وتقديرا لدورهم وتضحياتهم أعفي منسوبو الصحة وذوو شهداء الواجب في الحد الجنوبي من رسوم البرامج التدريبية .

// انتهى //

12:48ت م

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