الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، أن اجتماعات أوبك ساهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية.

الوضع في اليمن:

وتابع: أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام في اليمن، وبحثنا مع الجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة .

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي إنه اتفق مع فيصل بن فرحان على احتضان السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف: نتعاون مع السعودية في عدة مجالات ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى المملكة، وتباحثنا مع وزير الخارجية السعودي حول الأزمة السورية.

