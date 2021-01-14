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محمد القحطاني مديرًا لتعليم حفر الباطن .. وإنهاء تكليف الرحيلي والدبيان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

محمد القحطاني مديرًا لتعليم حفر الباطن .. وإنهاء تكليف الرحيلي والدبيان

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ قراراً بتكليف محمد بن علي القحطاني مديرًا لإدارة تعليم ⁧‫محافظة حفر الباطن⁩.

وسبق للقحطاني أن كان مديرًا لتعليم المهد التابع لتعليم منطقة المدينة المنورة كما أنه عضو في فريق التطوير المهني للرياضيات والعلوم الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ قراراً بإنهاء تكليف عايض نافع الرحيلي من منصبه كمديرٍ لإدارة تعليم ⁧‫محافظة حفر الباطن⁩. كما أصدر نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي قرارًا بإنهاء تكليف المساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن سليمان الدبيان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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