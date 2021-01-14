القيمة السوقية لأكبر 5 شركات نفط أميركية تهبط 45%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر تقرير صادر عن “أويل برايس”، اليوم الخميس، أن القيمة السوقية المجمعة لأكبر خمس شركات نفطية في الولايات المتحدة انخفضت في أكتوبر 2020 بنسبة 45%، لتصل إلى 367 مليار دولار مقارنة بقيمة 690 مليار دولار في ديسمبر 2019.

حرب تجارية:

وذكر التقرير أن التراجع، ليس فقط بسبب وباء كورونا، بل أيضا بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار فائض إنتاج النفط خلال الفترة.

وأوضح أن شركات النفط شهدت انخفاضًا حادًا في إيراداتها وقيمتها السوقية، وكان للانخفاض المالي المستمر تأثير هائل على إجمالي رأسمالها السوقي، الذي انخفض إلى مستويات غير متوقعة، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وشهدت أسعار النفط الخام، مؤخراً، تقلبات محدودة بعد أن سجلت مستويات قياسية في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا حيث تجاوز خام برنت 57 دولاراً للبرميل وذلك بدعم من تراجع يفوق التوقعات في مستوى المخزونات النفطية الأميركية إلى جانب تأثيرات القرار السعودي بإجراء خفض طوعي بنحو مليون برميل يومياً في الشهرين المقبلين لدعم جهود استعادة التوازن في السوق النفطية.



