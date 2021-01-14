وفاة اللواء النفيعي بعد أن خلد اسمه في مهمة تطهير الحرم المكي عام 1979

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي يوم أمس الأربعاء اللواء الركن مظلي متقاعد محمد بن زويد النفيعي بعد مسيرة طويلة قضاها في خدمة الوطن.

وتكللت رحلة النفيعي بالنجاح وإنجاز المهمات، حيث كان من أشهر الشخصيات التي مرت في تاريخ الجيش السعودي، ومن أبرز مهماته إدارته لعمليات تطهير الحرم المكي أثناء “حادثة جهيمان” في عام 1400هـ، حينما كان يعمل ركن عمليات في قوة الأمن الخاصة آنذاك كوحدة من وحدات أمن وزارة الداخلية.

والنفيعي من مواليد مكة المكرمة 1364هـ، وجزء من طفولته عاشه في مكة المكرمة، والجزء الآخر ما بين محافظة الطائف ومدينة الرياض، والتحق بفصول الدراسة في المدرسة المحمدية في مكة المكرمة، ومن ثم انتقل إلى محافظة الطائف، التي أكمل فيها دراسته حتى تحصل على شهادة الصف الثاني متوسط من المدرسة الفيصلية الثانوية. وبعد ذلك تقدم إلى المدرسة العسكرية، وانتقل إلى العاصمة الرياض وأكمل فيها رحلته التعليمية حتى تحصل على الثانوية العامة (قسم علمي) في المدرسة العسكرية، وبعدها التحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها بشهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

