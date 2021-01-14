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إنهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية في عسير بنسبة 95%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

إنهاء أعمال تهيئة الواجهة البحرية في عسير بنسبة 95%

؜ بعد التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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أنهت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية الساحل أكثر من 95% من أعمالها في تهيئة الواجهة البحرية بالحريضة؛ بعد أن تعرضت لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، حيث تقرر إغلاق الواجهة والبدء بأعمال الصيانة والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغطاء النباتي والمرافق الأخرى بالواجهة؛ حرصًا على سلامة الزوار والمتنزهين.

تنسيق وصيانة: 

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن فترة الإغلاق ستستمر إلى يوم السبت القادم حتى انتهاء أعمال التنسيق بين الأمانة وشركة الكهرباء للمعالجة وصيانة بعض أعمدة الكهرباء التابعة للشركة والتأكد من سلامة الكيابل والتوصيلات الكهربائية ومعالجة المتضرر منها، مؤكدًا أن إجراء الإغلاق جاء بشكل مؤقت لتتمكن بلدية الساحل من إعادة تهيئة الواجهة ومرافقها والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بها؛ حفاظًا على سلامة الزوار والمتنزهين، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات.

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كوادر بشرية وآليات: 

وأضاف الحميدي أنه تم التوجيه بدعم بلدية الساحل في أعمالها بالواجهة البحرية بكافة الكوادر البشرية والآليات لاحتواء آثار الأمطار، موضحًا أن الأضرار التي تعرضت لها الواجهة شملت عددًا من الأكشاك والمرافق، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار في الواجهة البحرية حاليا لوجود شبكة تصريف مياه على كامل المشروع، وأنه يتم حاليًا العمل للتأكد من سلامة المرافق بالواجهة البحرية تمهيدا لتشغيلها واستقبال الزوار بالتنسيق مع شركة كهرباء السعودية.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير وجه الأمانة وعددًا من بلديات المنطقة بدعم جهود وأعمال بلدية الساحل؛ نظرًا لكمية المياه التي هطلت مؤخرًا، إضافة إلى دعم أعمال تهيئة الواجهة البحرية وإعادة فتحها للزوار والمتنزهين بعد التأكد من كل سلامة مرافقها واكتمال الخدمات بها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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