ردم بئر مكشوفة في مزدلفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- مكة المكرمة

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة في ردم بئر مكشوفة بمزدلفة وتشكل خطورة بالغة في مكة المكرمة.

اتخاذ اللازم:

جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه ورئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سمير السليهبي مع الجهات المعنية على الموقع، حيث تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص “الضبط الأمني والدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية”.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: هنا

وأضاف: أنه على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.



