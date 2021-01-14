إغلاق بوابات سد وادي حلي بعد تصريف 40 مليون متر مياه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-14

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - القنفذة

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أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي اليوم الخميس بعد تصريف 5 ملايين م3 لمدة 12 يومًا حيث تم تصريف كمية 40 مليون م3 للمزارعين بداية من تاريخ 1\3\1442 حتى اليوم.

رافد مهم:

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي أصبح الوادي مقصدًا لكثير من المتنزهين ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، حيث يعد رافدًا اقتصاديًا للمزارعين لزراعة أراضيهم وإنتاج أجود الحبوب والثمار وكذلك تنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

معلومات عن السد:

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًا.

