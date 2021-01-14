شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس واجن السعودية تشهد أكبر مبيعات على مستوى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت شركة ساماكو السيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في المملكة العربية السعودية، تحقيقها ارتفاعاً كبيراً في مبيعات سيارات فولكس واجن خلال عام 2020، إذ حققت فولكس واجن نمواً بنسبة 28% في مبيعات السيارات الجديدة على الرغم من الإغلاق الكامل الذي فرضته الجائحة على الأسواق ومحدودية وصول الموديلات وتوفرها بالسوق المحلية، وهذا يؤكد الانتشار الواسع والثقة المتزايدة لعملاء فولكس واجن بالسعودية.

وقد أشارت ساماكو السيارات إلى أن ارتفاع مبيعات هذا العام تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على طراز فولكس واجن «تيرامونت» إذ وصلت مبيعاتها إلى 46% من إجمالي مبيعات سيارات فولكس واجن بالسعودية، وتعتبر سيارة «تيرامونت» السيارة العائلية الكاملة ذات الاستخدامات المتعددة، ذات السبعة مقاعد فهي مصممة على توفير نموذج مثالي للعائلات و خلق نظرة جديدة جريئة في فئة السيارات المتعددة الاستخدامات. سيارة كروس أوفر عائلية وتتصف بتصميم حديث رائع بما في ذلك سقف منحنى يتجه إلى الواجهة الخلفية من السيارة، مع تصميم جديد للصدام الامامي والصدام الخلفي، إضافة إلى مقصورة داخلية واسعة ومريحة مزودة بآخر تقنيات فولكس واجن المتطورة، واحتل طراز «تيجوان» المركز الثاني في المبيعات إذ إنها وجهة الطلب الرئيسية للنساء في السعودية، وقد مثلت النساء اللواتي اشترين سيارات فولكس واجن لهذا العام نسبة 26% من إجمالي مبيعات فولكس واجن في المملكة، ومعظمهن اشترين تيغوان إذ إن 56% من مبيعات تيغوان للإناث تليها باسات التي ذهبت 26% من سياراتها للإناث أيضاً.

وفي هذه المناسبة، تحدث محمد موسى مدير علامة فولكس واجن التجارية لدى ساماكو السيارات، فقال: «على الرغم مما واجهه العالم والمملكة من التأثير السلبي الكبير للجائحة، إلا أن قيادة المملكة العربية السعودية بإدارتها للأزمة وتفوقها عالمياً وخصوصاً الدعم الذي تم تقديمه للقطاع الخاص كان له الدور الكبير في تحقيق شركة ساماكو السيارات لهذا النمو والنجاح في تحقيق أهدافها وتقدمها في السوق المحلية وعلى مستوي المنطقة أيضاً، إذ إنها شكلت نسبة مبيعات 33 % من اجمالي مبيعات فولكس واجن في منطقة الشرق الاوسط».

وأضاف موسى قائلًا: «استطاعت إدارة ساماكو السيارات اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الأزمة، إذ إنها استثمرت التطور التقني للشركة وأطلقت خدماتها الإلكترونية المتطورة في خدمة عملائها من خلال الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم كثيراً في تعزيز تواجدها على الساحة وتواصلها مع عملائها المحتملين، فقد حققت خدماتها الإلكترونية أهداف الشركة بما في ذلك إتمام عمليات البيع والشراء إلكترونياً وتسليم السيارة بطرق آمنة وصحية، حفاظاً على صحة العاملين والعملاء، وقد كان لانطلاق الشركة إلكترونياً صدىً واسعاً في السوق المحلية مما ساهم في زيادة مبيعاتها بنسبة كبيرة».

وأضاف أيضاً: «نعتقد أن عام 2021 سيكون عاماً استثنائياً مليئًا بالأنشطة، إذ نستعد لإطلاق 4 موديلات جديدة في السوق السعودية من سيارات فولكس واجن، وهي جولف GTI وتيغوان وتيرامونت وكذلك موديل تي- روك الجديد كلياً من فولكس واجن، إضافة إلى تطوير مراكز خدمة ما بعد البيع وافتتاح مركز خدمة جديد في منطقة المدينة المنورة».