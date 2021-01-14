السعودية | وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إيران بنشر الخراب في المنطقة، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغب لافروف.

وأعلن أن "التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط" ضمن منظومة "أوبك بلس".

وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن" في المنطقة.

وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحا إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".

واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".

وفي ملف ليبيا، شدد على أن "المملكة تؤك أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية".

وحول سوريا، قال وزير الخارجية السعودي إن "ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول".

وذكر أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات.

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي لافروف أن "روسيا ترحب بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات".

وأكد لافروف أن موسكو تدعم "عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف"، مضيفا أنه "بحث مع وزير خارجية السعودية الأزمة في سوريا".

وأشار إلى أن بلاده "تتعاون مع السعودية في مكافحة جائحة كورونا، وكذلك بشأن استقرار سوق النفط".