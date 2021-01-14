تأشيرة خروج نهائي.. «الجوازات»: لا تصدر لمستفيد خارج المملكة

قالت المديرية العامة للجوازات إنه لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي والمستفيد موجود خارج المملكة، وذكرت الجوازات- عبر تويتر- «لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة».

وأشارت الجوازات أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، إلكترونيًا، بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) لصاحب العمل.

وأشارت الجوازات إلى أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، تجدَّد سنويًا إلكترونيًا عبر منصة (أبشر) التابعة لصاحب العمل.

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