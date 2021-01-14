تحذير من الدفاع المدني لـ8 مناطق: أمطار وجريان سيول مرتقب

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، من الجميع، أخذ الحيطة والحذر، بسبب هطول أمطار رعدية بدءًا من اليوم الخميس حتى يوم السبت، على أجزاء من ثماني مناطق بالمملكة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني- عبر تويتر- أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإن هطول الأمطار يشمل أجزاء من مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك.

وستكون الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول. فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

ودعت مديرية الدفاع المدني، إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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