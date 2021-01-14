رسميًا.. لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يحق لجهة العمل إجبار العمال على إجازة بدون أجر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أجبرني صاحب العمل على توقيع إجازات بدون راتب فهل هذا قانوني؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «لا يحق لجهة العمل إجبار العامل على إجازة بدون أجر بغير موافقته الكتابية بقصد التهرب من أداء أجر العامل ونصت المادة (90) من النظام على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد للعمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر».

وأضاف: «تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، بإمكانك رفع بلاغك إلكترونيا عبر تطبيق معاً للرصد».