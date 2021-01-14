الاعتراض على المخالفات.. «المرور» يجدِّد التذكير بالآلية

أعادت الإدارة العامة للمرور، تجديد التذكير بآلية الاعتراض على المخالفات المرورية وذلك من خلال منصة أبشر.

وردًا على استفسار أحد المستخدمين، في وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع «تويتر» التذكير بآلية الاعتراض على المخالفات المرورية.

شروط الخدمة

وأوضح دليل خدمات منصة أبشر، عبر موقعها الإلكتروني، الأحكام التي تتقيد بها تنفيذ خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وتتمثل في الآتي:

- لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها من اللجنة المختصة.

- عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض فيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

- يحـق للمعتـرض تقديـم أي عـدد مـن الاعتراضات آليا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسـة اعتراضات، وذلك لكل سـنة هجرية.

وأوضحت إدارة المرور، أن هذه الخدمة يمكن من خلالها اعتراض المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة أبشر على المخالفات المرورية من الإدارة العامة للمرور وأي جهة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وحددت الإدارة العامة للمرور، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق إتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة:

- انقر على خدماتي.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

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