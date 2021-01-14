محافظ «الاستثمارات العامة»: «ذا لاين» يعتمد على 14 قطاعًا مختلفًا في نيوم

قال ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن مشروع «ذا لاين» هو باكورة مشاريع نيوم ومعتمد على 14 قطاعًا مختلفًا في نيوم.

وأضاف الرميان، في لقاء خاص مع «CNBC عربية»، أن الصندوق هو المساهم الأكبر والوحيد في نيوم بنسبة 100% وإن نيوم لديها صندوقان خاصان واحد للاستثمار والآخر للتمويل، مشيرًا إلى أن تمويل هذه الاستثمارات يتم عادة عن طريق الإنفاق الرأسمالي أو عن طريق الشراكات مع المستثمرين المحليين أو الدوليين. وبحسب الرميان فإن الصندوق يمتلك حصة قدرها 67% في «لوسيد».

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يطمح بأن تكون هناك شراكات في كل قطاعات نيوم مع رواد الأعمال والشركات العالمية والمحلية.

ولفت الرميان إلى أن نظرة الصندوق الاستثمارية هي طويلة المدى وأن الاستثمارات الأجنبية للصندوق كانت أقل من 2% في 2016، وأنها وصلت الآن إلى ما بين 25 و30%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حجم الصندوق قد يصل إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030.

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