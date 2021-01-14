السعودية اليوم / أكثر من 46 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في تبوك



تبوك 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ 46387 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "

// انتهى //

11:24ت م

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تبوك 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسقدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ 46387 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس " كورونا " عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" لعمل المسحات اليومية للكشف عن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات .// انتهى //11:24ت م0031

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