السعودية اليوم / السودان تسجل 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت السودان 2414 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 52.730 حالة، منها 15.240 حالة تعافي، بينما وصلت عدد حالات الوفيات إلى 1576 حالة وفاة.

// انتهى //

11:22ت م

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الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت السودان 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 108 وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 52.730 حالة، منها 15.240 حالة تعافي، بينما وصلت عدد حالات الوفيات إلى 1576 حالة وفاة.// انتهى //11:22ت م0029

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